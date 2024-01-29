Σε 16 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για την χθεσινή επίθεση με φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, κοντά στην Πλατεία Μαβίλη.

Συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16 ατόμων, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, περί όπλων, διατάραξη κοινής ειρήνης και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι 16 ήταν μεταξύ των 80 ατόμων που συμμετείχαν σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο σταθμό του μετρό «Ευαγγελισμός», συνάθροιση πολιτικής οργάνωσης για τη συμπλήρωση 28 ετών από τη νύχτα των Ιμίων.

Αστυνομικός διαμεσολαβητής τους γνωστοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί η κίνησή τους προς το μνημείο των Πεσόντων Ιμίων στην οδό Ρηγίλλης, καθόσον την ίδια ώρα έλαβε χώρα έκτακτη «αντισυνάθροιση» 150 ατόμων στην πλατεία Ρηγίλλης από συλλογικότητες ενάντια στην ανωτέρω συγκέντρωση.

Γύρω στις 18:30 στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Βερβαίνων, τα 80 πορευόμενα άτομα εκδήλωσαν σφοδρές επιθέσεις σε βάρος ομάδας ΔΡΑΣΗ με ρίψη τουλάχιστον -5- φωτοβολίδων σε ευθεία βολή, πετρών και ξύλινων κονταριών.

Οι αστυνομικοί αμύνθηκαν με χρήση δακρυγόνων μέσων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, με τους επιτιθέμενους να τρέπονται σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη των ατόμων, όπου επετεύχθη η ακινητοποίηση 16 ατόμων πλησίον της πλατείας Μαβίλη, οι οποίοι απέρριψαν, στο έδαφος, πολεμοφόδια.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν:

ενεργοποιημένη φωτοβολίδα με εμφανή ίχνη καύσης,

-20- φωτοβολίδες,

-29- στειλιάρια εντός στρατιωτικού τύπου σακιδίου,

-5- κράνη,

κουκούλα τύπου «full face»,

σκούφος,

-3- ζευγάρια γάντια και

πλαστικό προστατευτικό οδοντοστοιχίας («μασελάκι» πολεμικών τεχνών).

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.