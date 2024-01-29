Γνωστός ράπερ καταγγέλθηκε ότι χτύπησε 22χρονο φοιτητή με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τη μήνυση που έγινε προφορικά στην αστυνομία, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής κοντά στη διασταύρωση των οδών Συγγρού με Εγνατία. Σύμφωνα με τις καταθέσεις που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 22χρονος που ήταν μαζί με άλλους δύο φοιτητές βλέποντας τον ράπερ είπε στην παρέα του «αυτός είναι γνωστός» και τότε δέχτηκε την επίθεση. Όπως αναφέρει η καταγγελία ο ράπερ χτύπησε με το κεφάλι του στο κεφάλι τον νεαρό και αμέσως ένα δεύτερο άτομο τον κλώτσησε στο σώμα, με συνέπεια να βρεθεί στο έδαφος.

Παρότι ο 22χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, είχε ενοχλήσεις και για αυτό έσπευσε στο νοσοκομείο. Βρέθηκε ότι είχε αιμάτωμα στο κεφάλι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση έξι ωρών, ενώ τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Η αστυνομία που δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναζητείται

