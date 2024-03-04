Το Σάββατο τελέστηκε στη Νέα Σμύρνη ο πρώτος γάμος ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου στην χώρα μας.

Οι δύο άνδρες παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, παρουσία και των τριών παιδιών τους.

Το ζευγάρι έστειλε σήμερα ευχαριστήρια επιστολή στην ελληνική αστυνομία για την «βοήθεια» και την «διακριτική παρουσία της στον γάμο του.

🚓"Ειλικρινείς και από καρδιάς ευχαριστίες στον Διοικητή του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής καθώς και στους έμπειρους και ευγενικούς αστυνομικούς που μας κάλυψαν σε όλη την τελετή και μετά από αυτή." pic.twitter.com/TVDYz2A3Vm — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 4, 2024

Οι δύο άνδρες, όπως αναφέρουν, δεχόταν απειλές για την σωματική τους ακεραιότητα και έκριναν σκόπιμο να ζητήσουν την βοήθεια της αστυνομίας.

«Ειλικρινείς και από καρδιάς ευχαριστίες στον Διοικητή του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής καθώς και στους έμπειρους και ευγενικούς αστυνομικούς που μας κάλυψαν σε όλη την τελετή και μετά από αυτή» αναφέρει το ζευγάρι στην επιστολή του.

Πηγή: skai.gr

