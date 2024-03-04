Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας της 22χρονης κοπέλας η οποία μαχαιρώθηκε στην Ερμού την περασμένη Παρασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα διέφυγε τον κίνδυνο και αναμένεται εντός της ημέρας να βγει από την ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται και να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο.
Η 22χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και αμέσως μετά την επίθεση υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε βρίσκεται στη ΜΕΘ, δεν είναι διασωληνωμένη και επικοινωνεί με το περιβάλλον.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.