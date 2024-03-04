Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας της 22χρονης κοπέλας η οποία μαχαιρώθηκε στην Ερμού την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα διέφυγε τον κίνδυνο και αναμένεται εντός της ημέρας να βγει από την ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται και να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο.

Η 22χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και αμέσως μετά την επίθεση υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε βρίσκεται στη ΜΕΘ, δεν είναι διασωληνωμένη και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

