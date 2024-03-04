Από την ερχόμενη Πέμπτη, 7 Μαρτίου και έως τις 30 Απριλίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το Μέτρο 5.2. το οποίο αφορά την δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή στάβλων σε Θεσσαλία, Έβρο, Β. Φθιώτιδα.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του Μέτρου δημοσιεύθηκε σήμερα και αφορά την πλήρη και δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και την εξολοκλήρου ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση εξοπλισμού, για όσους κτηνοτρόφους αλλά και μελισσοκόμους επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου του 2023.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσά στήριξης έως το 100% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στόχος του μέτρου είναι «να δώσουμε και πάλι πνοή στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που υπέστησαν ζημιές από τις θεομηνίες του φθινοπώρου και τις μέγα-πυρκαγιές του καλοκαιριού» προσθέτοντας ότι «η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων θα γίνει με πρότυπα σχέδια στάβλων και θα πληρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας και θα υπάρχει πρόβλεψη για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Ενισχύεται επίσης και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής».

Το Μέτρο 5.2 θα εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την περιοχή του Δήμου Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, καθώς και στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

