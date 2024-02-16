Δήμος Νέας Σμύρνης: Αναμένουμε τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ για να γίνει ο πρώτος γάμος ομόφυλου ζευγαριού

Αναμένουμε τη δημοσίευση του νόμου για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών στο ΦΕΚ και τις πιθανές υπουργικές αποφάσεις που θα διευκρινίζουν διαδικαστικά ζητήματα ώστε ο γάμος τους να πραγματοποιηθεί με όλα τα στοιχεία της νομιμότητας, όπως είναι και η επιθυμία τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης.

Σήμερα το πρωί στην εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύτηκε η πρώτη αναγγελία γάμου ομόφυλου ζευγαριού. Σύμφωνα με την αναγγελία, ο γάμος θα γίνει στη Νέα Σμύρνη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης αναφέρει: «Ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα υποδεχτεί την εκφρασμένη και δημοσιευμένη βούληση των συνδημοτών μας να τελέσουν τον γάμο τους σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αναμένουμε τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και τις πιθανές υπουργικές αποφάσεις που θα διευκρινίζουν διαδικαστικά ζητήματα ώστε ο γάμος τους να πραγματοποιηθεί με όλα τα στοιχεία της νομιμότητας, όπως είναι και η επιθυμία τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.