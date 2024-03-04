Εξαρθρώθηκε, έπειτα από μεθοδική και συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Τρικάλων, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα κράτησης.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε προχθές (2-03-2024) το βράδυ και συνεχίστηκε χθες (3-03-2024), από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Τρικάλων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα, 4 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταξύ των οποίων οι 2 άνδρες που είναι έγκλειστοι και ο ένας από αυτούς είχε τον ηγετικό ρόλο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε κατάστημα κράτησης.

Στην ίδια δικογραφία, ως κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί τα 4 και τα οποία δεν συνελήφθησαν καθότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Πώς δρούσαν

Σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2023, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, δραστηριοποιούμενη στη διάπραξη παραβάσεων -κακουργηματικού χαρακτήρα- της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα:

ο ένας έγκλειστος, έχοντας τον ηγετικό ρόλο, φρόντιζε προκειμένου η οργάνωση να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες (ηρωίνη) και να αποκρυφτούν αυτές σε σακ βουαγιάζ,

στη συνέχεια, οι σάκοι παραδίδονταν από τα δύο μέλη στους άλλους τρεις συλληφθέντες-μέλη, οι οποίοι, κατά περίπτωση, κανόνιζαν και μετέφεραν τις ναρκωτικές ουσίες στο κατάστημα κράτησης, εισάγοντας τους σάκους σε επισκεπτήρια που είχαν με έτερο έγκλειστο,

ακολούθως, ο τελευταίος τους παρέδιδε στο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, προκειμένου να διακινήσει τις ναρκωτικές ουσίες στο κατάστημα κράτησης.

Εκτιμάται ότι το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δραστηριότητά της ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των -50.000- ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα κελιά των έγκλειστων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-8- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, σε μορφή σκόνης, συνολικού βάρους -33,6- γραμμαρίων,

-1- νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, σε μορφή σκόνης, βάρους -1,6- γραμμαρίων,

-5- σάκοι,

-5- αυτοσχέδια μαχαίρια,

-5- πλαστικά καπάκια στυλό, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη ζύγιση των ναρκωτικών ουσιών,

-1- κινητό τηλέφωνο &

-1- καλώδιο φόρτισης.

Επιπλέον, στην κατοχή των άλλων -5- συλληφθέντων και σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-1- νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη αποξηραμένη, βάρους -34,6- γραμμαρίων,

-2- αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος κάνναβης και καπνού,

-1.370- ευρώ,

-2- ζυγαριές &

-5- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων.

Πηγή: skai.gr

