Το «ταμείο» των κομμάτων από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο «κάβος» του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια πέρασε για την κυβέρνηση. Όχι ανέφελα. Ο πήχυς των 110 ψήφων αποδείχτηκε πως δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση παρά το γεγονός πως έγιναν προσπάθειες να περιοριστούν οι απώλειες μέχρι την τελευταία στιγμή. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επέβαλε κομματική πειθαρχία απελευθέρωσε τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς για πολλούς η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτέλεσε ένα «άλμα» που δεν θα μπορούσαν να κάνουν. Η σύγκριση, άλλωστε με το 2015 και το σύμφωνο συμβίωσης είναι ενδεικτική. Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στο κέντρο στο οποίο επενδύει και στο «ταμείο» που κάνουν στο Μαξίμου βλέπουν τα εύσημα που πήραν και από τη διεθνή κοινότητα.

Τι θα «διορθώσει» τα πράγματα τώρα; Με το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ σύντομα θα έρθει και πάλι να «μπετονάρει» την κοινοβουλευτική του ομάδα και να δείξει στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης πως η πλειοψηφία των 158 που έχει δεν αμφισβητείται.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι απώλειες μπορεί να μην ήταν πολλές και οι δυο - τρεις «ύποπτοι» βουλευτές τελικά να μην ξέφυγαν από την κομματική γραμμή του «ναι», ωστόσο ο Παύλος Πολάκης με την αποχή και η Νίνα Κασιμάτη με το «παρών» προβληματίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη. Είχε μιλήσει για κομματική πειθαρχία και τώρα πρέπει να κάνει πράξη ό,τι είχε πει. Θα απαλλάξει τον χανιώτη βουλευτή από τα καθήκοντα του υπερσυντονιστή;

Σύμφωνα με αρκετά στελέχη αυτό φαίνεται να είναι μονόδρομος, καθώς το ενδεχόμενο της διαγραφής δεν φαίνεται να υπάρχει στο τραπέζι. Λίγες ημέρες πριν το Συνέδριο οι ισορροπίες είναι λεπτές και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να πυροδοτήσει περαιτέρω την εσωστρέφεια. Σήμερα και αύριο στήνονται οι κάλπες για την ανάδειξη των συνέδρων. Στην Κουμουνδούρου, άλλωστε θέλουν να αναδείξουν πως το πρόβλημα το έχει το γαλάζιο και το πράσινο στρατόπεδο που όπου το 1/3 των βουλευτών τους καταψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια παρακούοντας τον αρχηγό τους.

Η αλήθεια είναι πως στο ΠΑΣΟΚ δεν κατάφεραν να περιορίσουν σε μονοψήφιο αριθμό τις απώλειες και 11 βουλευτές απείχαν. Αποτελεί το αποτέλεσμα ένα πλήγμα για το προοδευτικό πρόσημο του κινήματος, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να κοιτάξει μπροστά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα πειθαρχικών μέτρων με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δηλώνει χθες σε εκδήλωση της νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου πως «καταφέραμε αυτό που θεωρούσαν ακατόρθωτο. Το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν είναι συμπλήρωμα, αλλά ήδη στις μετρήσεις είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει δεύτερο κόμμα με τη λαϊκή ετυμηγορία στις ευρωπαϊκές εκλογές, με αυξημένα τα ποσοστά του».

Το ΚΚΕ δέχτηκε αρκετές επιθέσεις από την αρνητική στάση που κράτησε σε ένα θέμα δικαιωματικό. Κάποιοι πιστεύουν, μάλιστα πως η καταψήφιση από τους 21 βουλευτές δεν συμβαδίζει απολύτως με τη βάση του κόμματος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιθυμώντας να συνεχίσει την ανοδική δημοσκοπική πορεία, πέρασε στην αντεπίθεση από το Ηράκλειο όπου βρέθηκε και αυτός: «Κάποιοι εξακολουθούν να αναρωτιούνται πονηρά αν υπάρχει αντιπολίτευση, ποιος θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη, τι θα γίνει με την κυριαρχία της ΝΔ και με το 41%; Και όχι τυχαία αυτοί βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά. Την ίδια ώρα, όμως ψηφίζουν τα αντιδραστικά νομοσχέδια της ΝΔ και του Μητσοτάκη, ως δήθεν προοδευτικά. Το ίδιο έκαναν και με το νομοσχέδιο για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, βοηθώντας μάλιστα την κυβέρνηση να καλύψει τις απώλειες της. Έτσι είναι: το να χέρι νίβει τ' άλλο. Είναι πλέον σαφές ότι σε κρίσιμα ζητήματα, η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη και τη συναίνεση αυτών των δυνάμεων. Έχει διαμορφωθεί αυτό που λέμε μια «συμπολιτευόμενη σικέ αντιπολίτευση».

Όλα τα στοιχεία και οι έρευνες δείχνουν πως κερδισμένο κόμμα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και κυρίως από τη συζήτηση που προηγήθηκε ήταν η Ελληνική Λύση.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος πίεσε ασφυκτικά τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της και έχει καταφέρει ήδη να αυξήσει δημοσκοπικά τις δυνάμεις του κατά 1,5%-2%. Συνεπείς στη γραμμή του «ναι», υπηρετώντας την ιδεολογία του πιο ριζοσπαστικού, αριστερού και προοδευτικού κοινού παρέμεινε η Νέα Αριστερά (καταγράφοντας δυο απώλειες), αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας.

