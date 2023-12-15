Αστυνομικοί που εργάζονται σε πέντε διμοιρίες των ΜΑΤ αρνήθηκαν να μεταβούν σε φύλαξη αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τραυματισμό του 31χρονου συναδέλφου τους, στα επεισόδια του Ρέντη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, οι πέντε διμοιρίες κατευθύνονταν χθες το απόγευμα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Χάιφα.

Ωστόσο όταν πλησίασαν οι αστυνομικοί σταμάτησαν την κλούβα στον κόμβο Κηφισίας και Αλεξάνδρας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ είπαν 'εμείς δεν πάμε στο γήπεδο, είμαστε λίγα μέτρα μακριά και αν υπάρξουν επεισόδια τότε θα πάμε. Διαμαρτυρόμαστε για τον τραυματισμό του συνεδέλφου και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε. Από τη δεκαετία του 90' οι συνδικαλιστές μας μας λένε να φύγουν οι αστυνομικοί από τα γήπεδα'.

Μπαλάσκας: «Μετά από συζητήσεις με ανώτερους μετάβησαν στο γήπεδο»

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απεργία. Απεργία είναι η άρνηση εργασίας και αυτό απαγορεύεται ρήτα από άρθρο του Συντάγματος για την ΕΛΑΣ και τον στρατό, δεν είναι ότι σε διώχνουν, πας φυλακή» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΙ ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας σχολιάζοντας την κίνηση των αστυνομικών.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τα ΜΑΤ ήταν ο τραυματισμός του συναδέλφου, οι οικογένειές τους ανησυχούν, φοβούνται», σημείωσε και στη συνέχεια πρόσθεσε πως «κατευθύνθηκαν άλλες διμυρίες αμέσως στο σημείο».

Σχετικά με τις διμοιρίες που αρνήθηκαν να μεταβούν στον αγώνα δήλωσε πως μετέβησαν για διαβουλεύσεις με τον Αστέριο Μπαρτζώκα και ύστερα από μία συζήτηση που διήρκησε δύο ώρες μεταφέρθηκαν κανονικά στο γήπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.