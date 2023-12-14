Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Στη Λεωφόρο τελικά οι έξι διμοιρίες των ΜΑΤ

Στον απόηχο των επεισοδίων στου Ρέντη και τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού, έξι διμοιρίες των ΜΑΤ, αρνήθηκαν αρχικά να μεταβούν στο γήπεδο της Λεωφόρου για φύλαξη, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Χάιφα την Πέμπτη (14/12) για το Europa League.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι διμοιρίες που κλήθηκαν να λάβουν θέση έξω από το γήπεδο, σταμάτησαν στη συμβολή της Αλεξάνδρας με την Κηφισίας, αρνούμενοι να μεταβούν στο γήπεδο και επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις τους στο Γουδί.

Στη συνέχεια με εντολή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, επέστρεψαν στις θέσεις τους.

Έχει κληθεί ο διοικητής των ΜΑΤ στη ΓΑΔΑ για να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

