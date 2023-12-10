Επεισόδια μεταξύ αντιεξουσιαστών και ΜΑΤ έξω από το ΑΠΘ

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ΑΠΘ και ενώ ήταν σε εξέλιξη πάρτι στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, με αφορμή το πάρτυ, δυνάμεις των ΜΑΤ, είχαν παραταχθεί από νωρίς έξω από το Πανεπιστήμιο.

Η παρουσία της Αστυνομίας στάθηκε αφορμή για τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Οι συγκεντρωθέντες πορεύτηκαν προς το πανεπιστήμιο, όπου και σημειώθηκε η ένταση.

Δυο ομάδες αντιεξουσιαστών, η μια από το εσωτερικό του ΑΠΘ και η δεύτερη από την οδό Εθνικής Αμύνης, προσέγγισαν τις διμοιρίες που είχαν αναπτυχθεί στην είσοδο της πλατείας Χημείου.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, έχοντας εντολή να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από το σημείο, προέβησαν σε χρήση χειρομβοβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων. Κατά την αποχώρησή τους κάποιοι από τους αντιεξουσιαστές πέταξαν πέτρες προς τους άντρες των ΜΑΤ.

Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στην περιοχή της Ροτόντας με ομάδες ατόμων να πυρπολούν κάδους επί της οδού Αρμενοπούλου.

