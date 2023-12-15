Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία που συνέβησαν εντός ολίγων ωρών σε Νέας Φιλαδέλφειας, Πόρτο Ράφτη και Περιστερίου.

Χθες γύρω στις 9 το βράδυ, η μηχανή που οδηγούσε 49χρονος εξετράπη της πορείας της επί της λεωφόρου Δεκελείας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στην κλινική Παμμακάριστος. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονη καρφώθηκε σε κολώνα της ΔΕΗ στο 55ο χλμ της λεωφόρου Μαρκόπουλου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τις αισθήσεις της αλλά δυστυχώς κατέληξε τις πρωινές ώρες.

Το τρίτο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, της Παρασκευής στο Περιστέρι, επί της οδού Αγίου Ιεροθέου.

Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μεταφερθούν τραυματίες οι αναβάτες στο νοσοκομείο.

Λίγο μετά ο ένας από αυτούς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

Προανάκριση διεξάγει η αστυνομία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το θανατηφόρο τροχαίο.

Πηγή: skai.gr

