Δεσποζόμενα σκυλιά δάγκωσαν 16χρονη στο Ρέθυμνο- Εξαφανίστηκαν οι ιδιοκτήτες τους

Το κορίτσι φέρεται να έχει καταγγείλει ότι το ζευγάρι είχε βγάλει βόλτα τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, κάποια στιγμή ξέφυγαν από τον έλεγχο τους και επιτέθηκαν στην 16χρονη, την οποία δάγκωσαν

Μεγαλόσωμα σκυλιά δάγκωσαν 16χρονη στον Εσταυρωμένο Ρεθύμνου και οι ιδιοκτήτες τους, όπως καταγγέλλεται, αντί να βοηθήσουν την ανήλικη, πήραν τα σκυλιά τους και εξαφανίστηκαν. 

Η 16χρονη μεταφέρθηκε από τους γονείς της στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μετά πήρε εξιτήριο.

Το κορίτσι φέρεται να έχει καταγγείλει ότι το ζευγάρι είχε βγάλει βόλτα τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, κάποια στιγμή ξέφυγαν από τον έλεγχο τους και επιτέθηκαν στην 16χρονη, την οποία δάγκωσαν.

Το κορίτσι άρχισε να ουρλιάζει έντρομο. Τελικά, οι ιδιοκτήτες καταγγέλλεται ότι μάζεψαν τα σκυλιά και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να βοηθήσουν την 16χρονη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά την καταγγελία, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του ζώου.

Πηγή: Cretalive.gr

