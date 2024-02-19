FOODCITYBOOST: Ενδυνάμωση των πρακτικών της αστικής γεωργίας στην Ευρώπη

Mε στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της αστικής γεωργίας μέσω της αξιολόγησης και ενδυνάμωσης των υπαρχουσών πρακτικών καθώς και της διαμόρφωσης του πλαισίου των πολιτικών που σχετίζονται με αυτήν, το νέο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο “FOODCITYBOOST”, ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του, την 1η Ιανουαρίου 2024, με την ψηφιακή εναρκτήρια εκδήλωση (digital kick-off) να πραγματοποιείται στις 30 Ιανουαρίου 2024. Το FOODCITYBOOST περιλαμβάνει μια διεπιστημονική κοινοπραξία 20 εταίρων από τις ακόλουθες εννέα χώρες της ΕΕ: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία και Λετονία, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Vrije του Άμστερνταμ (VU Amsterdam). Συγκεντρώνει τεχνογνωσία στα πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, της πολιτικής ανάλυσης, των συστημάτων γης, της αστικής γεωργίας και της περιβαλλοντικής και οικονομικής ανάλυσης, με σκοπό να διευρύνει τη γνωστική βάση της αστικής γεωργίας μέσω μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Το FOODCITYBOOST θα αναπτύξει ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τον προσδιορισμό των σχετικών με την αστική γεωργία πολιτικών ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ανάπτυξή της. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει: 1) Τη διάγνωση των σημερινών συστημάτων αστικής γεωργίας, 2) Ένα εργαλείο αξιολόγησης της βιωσιμότητας των συστημάτων αστικής γεωργίας, 3) Τη χωρική ανάλυση της διασύνδεσης μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών καθώς και των πιθανών συνεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τους και 4) Καινοτόμα συστήματα αστικής γεωργίας και αξιολόγηση του αντικτύπου της αλλαγής της ασκούμενης πολιτικής σε μελλοντικές εκδοχές αγροτικής ανάπτυξης στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

Μέσω των δραστηριοτήτων του, το FOODCITYBOOST φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη που εκφράζεται από τους φορείς χάραξης αλλά και άσκησης πολιτικής, για απόκτηση γνώσης σχετικά με τα οφέλη, τον αντίκτυπο και τους κινδύνους που συνδέονται με την αστική γεωργία.

Οι αστικοί κήποι, η γεωργία στις οροφές των κτιρίων και οι καλλιέργειες εσωτερικών χώρων με λαμπτήρες LED συνθέτουν ευέλικτα αγροτικά συστήματα που πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αγροδιατροφικών συστημάτων και του τρόπου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με τον Συντονιστή του Έργου, Pierre Chopin από το Ινστιτούτο IVM, του πανεπιστημίου Vrije του Άμστερνταμ. «Ωστόσο, τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η διαμόρφωση και άσκηση πολιτικής να Δελτίο Τύπου 2 τα υποστηρίξει και να συμβάλει στην ανάπτυξή τους, παραμένουν ασαφή. Το έργο FOODCITYBOOST στοχεύει να διερευνήσει τις παρούσες και μελλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αστικής γεωργίας, καθώς και των πιθανών αντικτύπων της ανάπτυξής της, σε αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές. Θα εργαστούμε από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να δώσουμε ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη της αστικής και περιαστικής γεωργίας», σημείωσε ο ίδιος, με αφορμή την έναρξη του έργου.

Το έργο συνδέει περισσότερα από 100 ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) μέσω έξι «ζωντανών εργαστηρίων» (living labs) για να αξιολογήσει τη δυναμική της αστικής γεωργίας, καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές πιθανές σχετικές πολιτικές. Κατά συνέπεια, το FOODCITYBOOST έχει στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μέσω της ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης του αντικτύπου της αστικής γεωργίας. Η αξιολόγηση αυτή θα υποστηρίζεται από ενημερωτικά δελτία για τη διαμόρφωση πολιτικής, ώστε να προωθήσει την καινοτομία που σχετίζεται με τις βιώσιμες πρακτικές αστικής γεωργίας και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, σε διαφορετικές κλίμακες και τοποθεσίες. Για να μάθετε περισσότερα για το FOODCITYBOOST ακολουθήστε τα social media του έργου.



Πηγή: skai.gr

