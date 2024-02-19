Ένας 34χρονος τραυματίστηκε σε χωριό του Πωγωνίου την ώρα που ξεναγούσε στην περιοχή τηλεοπτικό συνεργείο από την Αθήνα που έκανε γυρίσματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr o τραυματίας που είναι δημοτικός σύμβουλος για θέματα τουρισμού, την ώρα της ξενάγησης δέχθηκε σκάγια από την καραμπίνα ενός 65χρονου κυνηγού, που βρισκόταν κοντά και παρακολουθούσε, όταν το κυνηγετικό όπλο γλίστρησε από τα χέρια του και εκπυρσοκρότησε.

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δελβινακίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο.

Ο 65χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

