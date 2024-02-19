Τη σύμβαση ύψους 8,737 εκατ. ευρώ, με την οποία εντός των επόμενων τριών μηνών προβλέπεται να ολοκληρωθεί, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στην Σταυρούπολη, η κατασκευή του σταθμού φόρτισης των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων που αναμένονται τον Μάρτιο στην Θεσσαλονίκη και θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης την Άνοιξη, υπέγραψαν σήμερα, στα γραφεία διοίκησης του οργανισμού, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα και της υφυπουργού (αρμόδιας για θέματα Μεταφορών Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση του ΟΑΣΘ, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης όλες οι απαραίτητες υποδομές τόσο για τη φόρτιση των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων, όσο και για την ασφαλή νυχτερινή τους στάθμευση και φύλαξη. Κύριος του έργου είναι ο ΟΑΣΘ και φορέας υλοποίησης η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ Α.Ε.), η οποία ανέλαβε όλη τη διαδικασία δημοπράτησης (μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, αδειοδοτήσεις, επιλογή αναδόχου κ.λπ.), την παρακολούθηση υλοποίησης, καθώς και την παραλαβή του έργου.

«Σήμερα γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για να προχωρήσουμε στην προμήθεια των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργούμε τις υποδομές φόρτισης, όπως αυτές που θα εγκατασταθούν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Σκοπός είναι η υποδοχή και η εξυπηρέτηση φόρτισης και λειτουργίας των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων» επισήμανε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως διευκρίνισε, το πρότζεκτ περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου θα τοποθετηθούν 55 ηλεκτρικοί φορτιστές ισχύος 180 KW, καθένας με δυνατότητα παράλληλης φόρτισης δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, ανάπτυξη νέου δικτύου Μέσης Τάσης 20 kV στον χώρο του αμαξοστασίου και ηλεκτροφωτισμός για την ασφαλή κυκλοφορία προσωπικού και οχημάτων, καθώς επίσης και δίκτυα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυκλοφορία των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων σε λίγους μήνες, σηματοδοτεί την ανανέωση και την ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΘ, βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των επιβατών και περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μετακινήσεων. «Εργαζόμαστε μεθοδικά και με σχέδιο, έτσι ώστε με τα νέα λεωφορεία, αλλά και τη λειτουργία του μετρό το φθινόπωρο, η πόλη της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει έναν νέο συγκοινωνιακό χάρτη και οι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες μετακίνησης» σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, εκσυγχρονίζεται και δημιουργεί τις υποδομές φόρτισης που χρειάζονται για να υποδεχθεί τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τον στόλο του ΟΑΣΘ, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των επιβατών» ανέφερε, από την πλευρά της, η υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Εξηγώντας ότι για την υπογραφή της σύμβασης και την εξέλιξη των έργων καταβλήθηκε σκληρή και μεθοδική δουλειά σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, η κ. Αλεξοπουλου τόνισε: «Πετύχαμε την ταχύτατη πραγματοποίηση ενός έργου, που πριν από λίγους μήνες φαινόταν σχεδόν ακατόρθωτο. Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, είναι η υλοποίησή του εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να μπορούν τα νέα λεωφορεία να φορτίζονται σωστά, και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μας». Η ίδια σημείωσε -μεταξύ άλλων- ότι «η Θεσσαλονίκη αποτελεί πλέον ένα πρότυπο ολοκληρωμένης ανάπτυξης, εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε μια πόλη που είναι φιλική προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της».

«Σήμερα πραγματοποιείται ακόμα ένα σημαντικό βήμα, για την ένταξη 110 ηλεκτρικών λεωφορείων στο στόλο του ΟΑΣΘ από την προσεχή άνοιξη. Με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης περνάνε σε μία νέα εποχή» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

«Ως ΑΝΕΘ αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο για αναπτυξιακά έργα και δράσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Ο σταθμός φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αλλάζει σελίδα στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, τις κάνει πιο ελκυστικές, εξυπηρετικές και αξιόπιστες για τους πολίτες, αλλά και πιο φιλικές για το περιβάλλον μας» υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΘ Θωμάς Βράνος.

Τονίζεται ότι η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Αμαξοστασίου ΟΑΣΘ Σταυρουπόλεως», ποσού 8.737.202,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), υπογράφηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΝΕΘ Α.Ε Θωμά Βράνο, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΘ Κώστα Ταγγίρη, καθώς και τον εκπρόσωπο της «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», η οποία ανέλαβε το έργο, Ευγένιο Διονυσόπουλο.

