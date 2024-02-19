Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 45χρονος πατέρας της «κοινότητας» των αυτοαποκαλούμενων ως «παλαιοχριστιανών της ρωμανίας» που ζούσαν σε παραπήγματα στα Τρίκαλα Κορινθίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ στην περιοχή όπου ζούσε η οικογένεια με ανήλικα παιδιά από το 2020, σήμερα έχει εγκαταλειφθεί. Οι αρχές αναζητούν τη μητέρα με τα παιδιά που έφυγε από την περιοχή, με τις πληροφορίες να λένε ότι βρίσκεται στην Άρτα.

Επίσης όπως έγινε γνωστό, οι αρχές αναζητούν τις ληξιαρχικές πράξης γέννησης των παιδιών, ώστε να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι γονείς.

Σε βάρος του πατέρα που κρατείται από χθες στην Ασφάλεια Κορίνθου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια στον νόμο και για τη μη συμμόρφωσή του για τη φοίτηση των ανήλικων παιδιών στο σχολείο.

Σημειώνεται πως κατά την έφοδο της αστυνομίας εντοπίστηκε ο 15χρονος γιος του 45χρονου. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε μετά από εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες μέχρι να αποφασιστεί που θα μεταφερθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.