Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης και ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο.

Στόχος της συνάντησης ήταν να ανακοινωθεί η εκπόνηση του νέου ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.300 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία και των οποίων οι συμβάσεις έληξαν τους προηγούμενους μήνες. Ο υπουργός Εργασίας, αφού άκουσε τα αιτήματα των εκπροσώπων των εργαζομένων που τον επισκέφτηκαν πριν από δύο μήνες, κατάφερε μετά από προσωπική του παρέμβαση να βρει λύση για τους 1.300 συμβασιούχους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ, συστάθηκε νέο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, και θα δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους εργαζόμενους να παραμείνουν στις θέσεις τους, ανανεώνοντας τις συμβάσεις τους για ακόμα 2 χρόνια.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:

«Καλωσορίζω στο υπουργείο Εργασίας τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκο και τον διοικητή της ΔΥΠΑ, κ. Πρωτοψάλτη. Πριν από περίπου ενάμιση μήνα είχαν μαζευτεί κάτω από το υπουργείο Εργασίας, διαμαρτυρόμενοι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ από το πρόγραμμα 55-67 της ΔΥΠΑ, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι λόγω της λήξης του προγράμματος θα έχαναν την εργασία τους. Τότε κατέβηκα κάτω, μίλησα με τον κ. Γιαννάκο, παλαιό γνώριμο μου από το υπουργείο Υγείας και υποσχέθηκαν ότι θα κάνουμε τα πάντα για να βρούμε λύση σε αυτό το θέμα. Σήμερα είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε τη λύση που βρήκε ο κ. Πρωτοψάλτης από τη ΔΥΠΑ με τον σύμβουλο Σταμάτη Πουλή, και με τη βοήθεια του υφυπουργού κ. Βασίλη Σπανάκη. Με ενδιαφέρει να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές και να θυμάστε ένα πράγμα: Όταν λέμε κάτι στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό θα γίνεται. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε για να γίνεται και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον διοικητή της ΔΥΠΑ. Δεν ήταν εύκολο να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ήταν δύσκολο αλλά με πολύ μεγάλη τεχνική επάρκεια, βρήκε τη λύση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Γιαννάκο για τον οποίο θέλω να πω ότι του αναγνωρίζω τη μαχητικότητα, την ακεραιότητα στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να μένουν ψηλά. Στο τέλος, η ζωή όλων μας εξαρτάται από αυτά».

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Με πρωτοβουλία του υπουργού, η ΔΥΠΑ υλοποιεί ένα ειδικό πρόγραμμα για όλους αυτούς τους ωφελούμενους. Δουλειά μας είναι να στηρίζουμε το εργατικό δυναμικό, να βρίσκουμε λύσεις και πάντα υπό τη βούληση και την ηγεσία του κ. Γεωργιάδη, υλοποιούμε και βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων. Χαρά μας είναι που μπορέσαμε να βρούμε λύση και σε αυτό το πρόβλημα».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε:

«Θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε τον υπουργό Εργασίας κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κράτησε το λόγο του και απέτρεψε να φύγουν από τα νοσοκομεία 1.200 μάχιμοι εργαζόμενοι αλλά και οι ίδιοι να διατηρήσουν τη δουλειά τους. Πραγματικά, συνάντησε πάρα πολλά εμπόδια, το διαπιστώσαμε στην πορεία, αλλά ξεπεράστηκαν και έγινε αυτό το ειδικό πρόγραμμα. Μακάρι να γίνουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες, γιατί τα νοσοκομεία θέλουν και άλλη ενίσχυση σε προσωπικό».

