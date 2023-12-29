Με τον αριθμό των Γάλλων συνταξιούχων που επιλέγουν να ζήσουν στο εξωτερικό να έχει διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια, ξεπερνώντας πλέον το ένα εκατομμύριο, η γαλλική εφημερίδα Le Figaro αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί με την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Τυνησία, το Μαρόκο και τη Μάλτα είναι οι χώρες που έχουν θέσει σε εφαρμογή ελκυστικά φορολογικά μέτρα για να προσελκύουν ξένους συνταξιούχους που επιθυμούν να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση. Ως προς την Ελλάδα σχολιάζεται ότι «κάνει τα γλυκά μάτια» στους συνταξιούχους, με τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή 7% που προσφέρεται για 15 χρόνια σε όσους εγκαθιστούν εκεί τη φορολογική τους κατοικία. «Η λογική είναι πολύ απλή. Θέλουμε να εγκατασταθούν εδώ οι συνταξιούχοι, έχουμε μια όμορφη χώρα, ένα πολύ καλό κλίμα, οπότε γιατί όχι; » εξηγεί στη γαλλική εφημερίδα η Αθηνά Καλύβα, επικεφαλής φορολογικής πολιτικής στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνοντας πως για να επωφεληθεί κανείς από αυτό το σύστημα, δεν χρειάζεται να αποκτήσει ακίνητα στην Ελλάδα. Αρκεί να διαμένει εκεί 183 ημέρες τον χρόνο και να ανήκει σε χώρα που έχει υπογράψει διμερή φορολογική σύμβαση με την Ελλάδα, όπως είναι η περίπτωση της Γαλλίας.

Στην περίπτωση της Κύπρου, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη γαλλο-κυπριακή φορολογική σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1981, οι Γάλλοι συνταξιούχοι δεν φορολογούνται στη Γαλλία αλλά στην Κύπρο εφόσον αποφασίσουν να εγκαταστήσουν την κατοικία τους εκεί. Η φορολογία τους συμφέρει, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα σημειώνοντας ότι οι συντάξεις τους απαλλάσσονται έως και 3.420 ευρώ ανά φορολογικό έτος και από εκεί και πέρα φορολογούνται μόνο με 5%! Επιπλέον, στην Κύπρο δεν υπάρχει φόρος περιουσίας ή κληρονομιάς, καταλήγει η Figaro.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

