Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδίνος

Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη 22χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υψώνει τη σημαία της χώρας του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Κύκλοι της αστυνομίας αναφέρουν πως ο Παλαιστίνιος κατηγορείται όχι επειδή κατέβασε την ελληνική σημαία αλλά επειδή ανέβασε σημαία άλλου κράτους.

Η δημοσίευση της αστυνομίας για το περιστατικό

👮 Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη 22χρονος, υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υψώνει τη σημαία της χώρας του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 7, 2023

Την ίδια στιγμή, η Παλαιστινιακή παροικία σε ανάρτησή της αναφέρει ότι ουδέποτε ο 22χρονος κατέβασε την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο κρατάει στα χέρια του και τις δύο σημαίες.

Πηγή: skai.gr

