Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδίνος
Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη 22χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υψώνει τη σημαία της χώρας του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Κύκλοι της αστυνομίας αναφέρουν πως ο Παλαιστίνιος κατηγορείται όχι επειδή κατέβασε την ελληνική σημαία αλλά επειδή ανέβασε σημαία άλλου κράτους.
Η δημοσίευση της αστυνομίας για το περιστατικό
👮 Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη 22χρονος, υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υψώνει τη σημαία της χώρας του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 7, 2023
Την ίδια στιγμή, η Παλαιστινιακή παροικία σε ανάρτησή της αναφέρει ότι ουδέποτε ο 22χρονος κατέβασε την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο κρατάει στα χέρια του και τις δύο σημαίες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.