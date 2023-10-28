Δυτική Όχθη: Ισραηλινός έποικος σκότωσε Παλαιστίνιο στη Ναμπλούς

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινό έποικο στην περιοχή της Ναμπλούς, στη βόρεια Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Μπιλάλ Άμπου Σάλαχ, 40 ετών, δέχτηκε «μια σφαίρα στο στήθος» ενώ βρισκόταν στο χωριό Σαουίγια, κοντά στη Ναμπλούς. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του χωριού, τον Μαχμούντ Χασάν, ο Σάλαχ δολοφονήθηκε ενώ μάζευε ελιές μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του στο κτήμα του, σε μικρή απόσταση από τον φράχτη του εβραϊκού οικισμού Ρεσελίμ.

«Τους επιτέθηκαν τέσσερις έποικοι και ο ένας από αυτούς, οπλισμένος με ένα τουφέκι M16, άνοιξε απροειδοποίητα πυρ εναντίον τους», είπε ο Χασάν.

Ωστόσο ο Γιόσι Ντάγκαν, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου διαχείρισης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη βόρεια Δυτική Όχθη αμφισβήτησε αυτήν την εκδοχή. Υποστήριξε ότι οι Παλαιστίνιοι ήταν εκείνοι που επιτέθηκαν σε μια ομάδα Ισραηλινών «με σκύρα και πέτρες», θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ένας αδειούχος στρατιώτης τους υπερασπίστηκε με το στρατιωτικό όπλο του και «έσωσε την οικογένεια», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι είναι ενήμερος για μια «βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών πολιτών» και ότι η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος του Ισράηλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη ήταν ήδη τεταμένη πριν από τον πόλεμο, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούσαν τακτικά επιχειρήσεις και είχαν αυξηθεί οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

