Νεκρός εντοπίστηκε ο 27χρονος ψαροτουφεκάς σε θαλάσσια περιοχή της Άνδρου

Από χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τρία πλωτά σκάφη του ΛΣ και drones της ειδικής ομάδας διάσωσης.

λιμενικο

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κορθίου, στην Άνδρο, ο 27χρονος αλιέας που αγνοείτο από χθες.

Ο άτυχος νεαρός ανασύρθηκε από ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή πλωτού σκάφους.

Σημειώνεται ότι από χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τρία πλωτά σκάφη του ΛΣ και drones της ειδικής ομάδας διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

