Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 25χρονος μετά από πισώπλατο πυροβολισμό

Μια περίεργη υπόθεση που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ένας 25χρονος Ρομά δέχθηκε πυροβολισμό από άγνωστο σε οικισμό στην περιοχή της Χαλκηδόνας, με συνέπεια να τραυματιστεί στην πλάτη. Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Βραδινές ώρες της 05-11-2023 σε οικισμό στην περιοχή της Χαλκηδόνας, άγνωστος με χρήση πυροβόλου όπλου έβαλε εναντίον 25χρονου ημεδαπού, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στην πλάτη.

Ο παθών διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

