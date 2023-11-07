Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε 30χρονο γυμναστή πέρασαν αστυνομικοί της ασφαλείας ύστερα από καταγγελίες γονέων σύμφωνα με τις οποίες παρενόχλησε μικρούς μαθητές κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δάσκαλος φυσικής αγωγής δίδασκε μέχρι χθες οπότε και συνελήφθη σε δημοτικό σχολείο της Δυτικής Αττικής.

Μάλιστα ο δάσκαλος που είναι αναπληρωτής, γλίτωσε την τελευταία στιγμή, από τα χέρια των γονιών που είχαν συγκεντρωθεί στο δημοτικό σχολείο.

Ο γυμναστής κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενώ μετά τις εξελίξεις το υπουργείο Παιδείας διέταξε ΕΔΕ και τον έπαυσε από τα καθήκοντα του. Ο ίδιος προσκόμισε γνωμάτευση σύμφωνα με την οποία πάσχει από σύνδρομο Asperger.

Πηγή: skai.gr

