Προσγειώθηκε στην Αίγυπτο το ελληνικό C-130 με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - Βίντεο

Στο αεροδρόμιο βρισκόταν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο ο οποίος και υποδέχθηκε την αποστολή

Βοήθεια Γάζα

Έφτασε στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου μετά τις 12:30 το C-130 το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας. 

Στο αεροδρόμιο βρισκόταν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο ο οποίος και υποδέχθηκε την αποστολή. 

Η βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των Υπουργείων Εξωτερικών και του υπουργείου Υγείας.

