Έφτασε στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου μετά τις 12:30 το C-130 το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.
Στο αεροδρόμιο βρισκόταν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο ο οποίος και υποδέχθηκε την αποστολή.
Η βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των Υπουργείων Εξωτερικών και του υπουργείου Υγείας.
Άφιξη στο αεροδρόμιο El Arish Αιγύπτου C-130 με φορτίο 🇬🇷 ανθρωπιστικής βοήθειας για άμαχους της Γάζας— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 6, 2023
Υποδοχή από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο
Η βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό & ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας pic.twitter.com/n8p5XTPA6p
