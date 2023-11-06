Αναχώρησε το ελληνικό C-130 με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Απογειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 09:00 από την 112 ΠΜ με προορισμό το αιγυπτιακό αεροδρόμιο El Arish, στη χερσόνησο του Σινά, αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας.

Η αποστολή ανθρωπιστική βοήθειας, που οργανώθηκε με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε από το υπουργείο Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Στο αεροδρόμιο El Erish της Αιγύπτου, θα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

