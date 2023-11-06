Νέο ΔΕΗ blue hub με δύο ταχυφορτιστές 300kW στο Εμπορικό Πάρκο της Trade Estates που στεγάζει το ΙΚΕΑ στη Λάρισα

• Η ΔΕΗ blue επεκτείνει το δίκτυο ηλεκτροκίνησης με νέο hub 12 θέσεων φόρτισης συμπεριλαμβανομένων και δύο ταχυφορτιστών ισχύος 300κW.

• Αποτελεί το πρώτο μεγάλο ΔΕΗ blue hub, εκτός Αθήνας-Θεσσαλονίκης, στο Εμπορικό Πάρκο της Trade Estates στη Λάρισα.

• Για επισκέπτες του Εμπορικού Πάρκου και οχήματα που κινούνται στο εθνικό δίκτυο.

• Η συνεργασία της ΔΕΗ με την Trade Estates θα επεκταθεί και σε άλλα Εμπορικά Πάρκα της εταιρείας.

Η ΔΕΗ και η Trade Estates AΕΕΑΠ ενώνουν τις δυνάμεις τους και προωθούν την ηλεκτροκίνηση, ξεκινώντας με τη δημιουργία του μεγαλύτερου ΔΕΗ blue hub εκτός Αττικής, στο Εμπορικό Πάρκο Λάρισας, το οποίο στεγάζει την ΙΚΕΑ. Με συνολική ισχύ 776 kW, το νέο ΔΕΗ blue hub υποστηρίζει την ταυτόχρονη φόρτιση έως και 12 οχημάτων. Περιλαμβάνει οκτώ θέσεις φόρτισης έως 22kW (AC) και τέσσερις θέσεις ταχυφόρτισης ισχύος έως 300kW (DC) για ταχύτατη φόρτιση των οχημάτων.

Oι δύο ταχυφορτιστές ισχύος έως 300 kW που λειτουργούν στο Εμπορικό Πάρκο Λάρισας είναι, αυτή τη στιγμή, οι ταχύτεροι και ισχυρότεροι στην Ελλάδα και έχουν προδιαγραφές για ΑμεΑ, όπως ειδική οθόνη, ειδικός σχεδιασμός θέσης φόρτισης κ.α.. Η ολοκλήρωση της φόρτισης της μπαταρίας από 10% σε 80% μπορεί να γίνει σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και σε 18’ λεπτά, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Το Εμπορικό Πάρκο της Trade Estates στη Λάρισα φιλοξενεί την ΙΚΕΑ και βρίσκεται στο 8ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών, με το σημείο να είναι ιδανικό τόσο για τους επισκέπτες του Εμπορικού Πάρκου όσο και για όσους ταξιδεύουν στο εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς απέχει μόλις 2 χλμ από την έξοδο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία της ΔΕΗ με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 από το Εμπορικό Πάρκο “Top Parks Πειραιώς όπου τοποθετήθηκε ο πρώτος ισχυρός ταχυφορτιστής 300 kW (DC) της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα. Από τότε, ΔΕΗ blue hubs μεγάλης ισχύος φόρτισης κατασκευάζονται σε Εμπορικά Πάρκα της Trade Estates σε κομβικά σημεία της χώρας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Τα ΔΕΗ blue hubs θα επεκταθούν και στο Top Parks Ιωαννίνων, στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Η ΔΕΗ blue είναι ο πρώτος πάροχος ηλεκτροκίνησης που δημιούργησε hubs φόρτισης, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων παρόχων του εξωτερικού, ξεκινώντας με το ΔΕΗ blue hub στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ).

Πηγή: skai.gr

