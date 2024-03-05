Μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα βρέθηκαν χθες κάτοικοι της Πρέβεζας όταν αντίκρισαν νεκρό ένα δελφίνι που είχε ξεβραστεί στο λιμάνι.

Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός του Δήμου και συνεργείο βρέθηκε στην παραλιακή μπροστά από τα Δικαστήρια και προχώρησε στην περισυλλογή του, όπως γράφει το prevezatoday.gr

Ακολούθησε υγειονομική ταφή του νεκρού δελφινιού.

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν κατέστη δυνατή η εκτίμηση της αιτίας του θανάτου του δελφινιού.

