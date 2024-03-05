Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Πιερία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σπίτια πλημμύρισαν.

Στις 22:00, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέφερε σε ασφαλές σημείο μία ηλικιωμένη γυναίκα, καθώς το σπίτι της είχε πλημμυρίσει στην περιοχή Κονταριώτισσα.

Επίσης κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετέφερε σε ασφαλές σημείο τρεις γυναίκες που επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή Βροντού, καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε και το όχημα δεν μπορούσε να κινηθεί.

Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 40 κλήσεις και χρειάστηκε να επέμβει σε τρεις περιπτώσεις για αντλήσεις υδάτων από σπίτια.

Επαρχιακοί δρόμοι στα ορεινά της Πιερίας πλημμύρισαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μετ' εμποδίων. Χωρίς προβλήματα πάντως γίνεται η κίνηση των οχημάτων στην ΠΑΘΕ.

Στο μεταξύ, προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται λόγω της κακοκαιρίας σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο χρόνος αποκατάστασης των προβλημάτων.

Σφοδρή χαλαζόπτωση στα Τρίκαλα, χωρίς ρεύμα χωριά στη Φαρκαδόνα

Χθες το απόγευμα ισχυρή καταιγίδα αλλά και χαλαζόπτωση έπληξε την πόλη των Τρικάλων προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων.

Ολιγόωρη διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε σε σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς η καταιγίδα συνοδευόταν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Χαλαζόπτωση, χωρίς να έχουν δηλωθεί ζημιές, καταγράφηκε και στην περιοχή της Βασιλικής Καλαμπάκας.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Την ίδια ώρα η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα συνεχίζεται η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (05-03-2024) λόγω διέλευσης μετωπικής επιφάνειας με κίνηση ανατολική και κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

