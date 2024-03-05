Προβλήματα στην Πιερία από την κακοκαιρία

Προβλήματα προκάλεσε στην Πιερία και ειδικότερα στον δήμο Δίου-Ολύμπου η κακοκαιρία το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε μια περιοχή από την Κονταριώτισσα έως την Καρίτσα, κινητοποιήθηκαν συνεργεία της υπηρεσίας, αλλά και μηχανήματα έργου για να παρέχουν βοήθεια σε οδηγούς ακινητοποιημένων οχημάτων.

Με δυσκολίες λόγω της βροχόπτωσης διεξάγεται η κυκλοφορία στον δρόμο Κατερίνη-Δίου και Κατερίνη-Αγίου Δημητρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

