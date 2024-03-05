Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας νεκρός σε τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στον Ασπρόπυργο - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα

Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα και μια τραυματισμένη γυναίκα 

ΕΚΑΒ

Ένας άνδρας 39 ετών απεγκλωβίστηκε νεκρός από το ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κατά τις 4 το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα διυλιστήρια στο ρεύμα προς Κόρινθο. 

Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα και μια 45χρονη τραυματισμένη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark