Ένας άνδρας 39 ετών απεγκλωβίστηκε νεκρός από το ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κατά τις 4 το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα διυλιστήρια στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα και μια 45χρονη τραυματισμένη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς #απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις και μια τραυματισμένη γυναίκα από Ε.Ι.Χ. όχημα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 5, 2024

