Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 η προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) και Οικονομικών Συμφερόντων, παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, η τροπολογία-προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέρει:

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων: α) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 31η.3.2024, και β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) υποβάλλονται μέχρι και την 30ή.6.2024 «κατ' εξαίρεση των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18, περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και στο άρθρο 23 περί Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων».

Πηγή: skai.gr

