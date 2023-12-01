Eξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης ιατροτεχνολογικών υλικών.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, επιχείρηση από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος με αποτέλεσμα τη σύλληψη -5- μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -33- άτομα.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ψευδή βεβαίωση και απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση για ενέργειες που αντίκειται στα καθήκοντα του, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, παράνομη διακίνηση φαρμάκων και παράνομη οπλοκατοχή, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ.

Η δομής της εγκληματικής οργάνωσης - Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2018, ενώθηκαν μεταξύ τους και σύστησαν εγκληματική οργάνωση με επιχειρησιακή δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη δωροδοκιών, ψευδών βεβαιώσεων και απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που προέκυπταν από τις πράξεις αυτές.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά στην έκδοση και εκτέλεση εικονικών συνταγογραφήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, έχοντας διαμορφώσει προς τον σκοπό αυτό δίκτυο εταιρειών εισαγωγής και παροχής προϊόντων, οι οποίες παρουσίαζαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις εικονικές συνταγογραφήσεις εκμεταλλευόμενες τις συμβάσεις που είχαν συνάψει με τον Οργανισμό.

Την παράνομη συνταγογράφηση έκαναν -29- ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων εν αγνοία των ασθενών, ενώ η ανεύρεση Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων γινόταν από μέλη της οργάνωσης ή αντλούνταν από ιδιωτική κλινική και διαγνωστικό κέντρο, συμφερόντων των εμπλεκομένων.

Μάλιστα για να μη γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις τους επέλεγαν κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας ή σε άσχημη συνολική κατάσταση υγείας, ενώ σε πολλές καταχωρήσεις συνταγογραφήσεων αναγράφονταν οι ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί, που αντιστοιχούσαν στους εμπλεκόμενους ή ήταν ανύπαρκτοι.

Ωστόσο, η οργάνωση εκμεταλλευόμενη το δίκτυο διανομής που είχαν αναπτύξει και τη δομή και οργάνωση των εταιρειών τους, συγκάλυπταν την παράνομη δράση τους, ενσωματώνοντας αυτή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας και δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως νόμιμους εκπροσώπους και μέλη των εταιρειών και σε περίπτωση καταγγελίας συνέχιζαν τη δραστηριότητα τους μέσω άλλης εταιρείας, είτε νέας είτε από τις ήδη υπάρχουσες.

Τέλος, η νομιμοποίηση των εσόδων τους πραγματοποιούνταν μέσω συναλλαγών μεταξύ διαφόρων εταιρειών της οργάνωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και μέσω ανάληψης μεγάλων χρηματικών ποσών από «αχυρανθρώπους», ενώ χρησιμοποιούσαν τις εταιρίες αυτές για να χρηματοδοτούν αθλητικό σύλλογο ιδιοκτησίας του αρχηγικού μέλους.

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων και έτερων επιχειρήσεων που εισήγαγαν αποκλειστικά τα ανωτέρω ιατροτεχνολογικά προϊόντα καθώς έπρεπε να καταβάλλουν μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback).

Η συνολική ζημιά του οργανισμού ανέρχεται στις 539.847 ευρώ

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί 1.215 εικονικές εκτελέσεις συνταγογραφήσεων στους Α.Μ.Κ.Α. 653 ασφαλισμένων, ενώ η συνολική ζημιά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανέρχεται σε 539.847 ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες κατηγορουμένων και τις έδρες επιχειρήσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων (τιμολόγια, αποδεικτικά τραπεζικών συναλλαγών, καταστατικά κλπ) που αφορούν τις εμπλεκόμενες εταιρείες

πλήθος επαγγελματικών σφραγίδων εταιρειών,

πλήθος τραπεζικών καρτών ανάληψης χρημάτων,

κινητά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-92.255- ευρώ,

-11.350- δολάρια ΗΠΑ,

-2.300- λίρες Ηνωμένου Βασιλείου,

πιστόλι με γεμιστήρα και

-63- αβολίδωτα φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

