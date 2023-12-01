Έναν υπέροχο κόκκινο και μωβ ουρανό αντίκρυσαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι της Δράμας και των Σερών καθώς το Βόρειο Σέλας έκανε και πάλι την εμφάνισή του στη Βόρεια Ελλάδα.

Όσοι στάθηκαν τυχεροί και ήταν ξύπνιοι απαθανάτισαν τις στιγμές που κράτησαν λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με το National Oceanic and Atmospheric Administration, σήμερα σημειώθηκε ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα στη Γη με αποτέλεσμα το Βόρειο Σέλας να γίνει ορατό σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του και στις αρχές Νοεμβρίου στη χώρα μας, βάφοντας κόκκινο τον ουρανό στη Βόρεια Ελλάδα

Πώς δημιουργείται το Βόρειο Σέλας

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είχε μιλήσει εκτενώς για το φαινόμενο, μετά την εμφάνισή του, στις 5 Νοεμβρίου στη χώρα.

Όταν τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, που κινούνται ελικοειδώς κατά μήκος των δυναμικών γραμμών του γεωμαγνητικού πεδίου, πλησιάζουν ενίοτε την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, συγκρούονται με άτομα και μόρια αζώτου και οξυγόνου και τα διεγείρουν ενεργειακά, δημιουργώντας έτσι το σέλας.

Τα διεγερμένα άτομα και μόρια, για να επανέλθουν στην αρχική, σταθερή κατάσταση ενεργειακής ισορροπίας, εκπέμπουν την περίσσεια ενέργειας υπό τη μορφή ορατής ακτινοβολίας, εξηγεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Το κόκκινο χρώμα του στη συγκεκριμένη περίπτωση, δημιουργείται από τη «σύγκρουση» διεγερμένου ατομικού οξυγόνου με ηλεκτρόνια της γήινης μαγνητόσφαιρας. Η μορφή του μπορεί να παρομοιαστεί με κινούμενες, λαμπρές, χρωματιστές ουράνιες κουρτίνες φωτός.

Η ένταση μιας μαγνητικής καταιγίδας περιγράφεται από τον γεωμαγνητικό δείκτη Dst, ο οποίος εκφράζει την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της Γης, όπως μετράται στο έδαφος. Η τιμή του χθες έπεσε στα -165 nT, το οποίο χαρακτηρίζει μια ισχυρή μαγνητική καταιγίδα.

