Ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, έχει συνολικό καθαρό εισόδημα από τη βουλευτική αποζημίωση, φορολογούμενα 39.479,76 ευρώ και 36.161,64 ευρώ αφορολόγητα, από τόκους καταθέσεων 13,81 ευρώ και από ακίνητα 4.800 ευρώ.

Η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, δήλωσε καθαρό συνολικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 41.062 ευρώ, από ακίνητα 3.333 ευρώ και από επιχειρηματική δραστηριότητα 3.250 ευρώ. Επίσης 210 ευρώ δηλώνει από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές κ.λπ.

Ο πρόεδρος της Βουλής κατέχει 225 μετοχές συνολικής αποτίμησης 112 ευρώ. Έχει έξι τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα, μαζί με τη σύζυγό του και τρίτα πρόσωπα, συνολικού ποσού 86.611 ευρώ, ενώ η σύζυγός του έχει τρεις καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα μαζί με τον σύζυγό της και τρίτους συνολικού ποσού 5.532 ευρώ καθώς μια θυρίδα από προηγούμενη χρήση.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, μαζί με τη σύζυγό του, έχουν δέκα καταγραφές σε εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων. Ο πρόεδρος της Βουλής, έχει ένα διαμέρισμα 99 τμ στον δήμο Ζαλόγγου κι ένα διαμέρισμα στα Ιωάννινα 113 τμ μαζί με μία αποθήκη 6 τμ. Η σύζυγός του, κατέχει διάφορα ποσοστά κυριότητα σε: δύο διαμερίσματα στην Κηφισιά 114 τμ και 35 τμ καθώς και σε μία αποθήκη 24 τμ, ένα διαμέρισμα 99 τμ στην Ποσειδωνία της Σύρου, δύο επαγγελματικά ακίνητα 51 τμ και 74 τμ στο Κερατσίνι και μια αποθήκη 51 τμ. Η σύζυγός του δηλώνει μία δανειακή οφειλή ύψους 18.951 ευρώ που έλαβε από την Εθνική Τράπεζα στις 23/11/22, ύψους 180.000 ευρώ.

Ο κ. Τασούλας είναι κάτοχος ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 1.242 κυβικών και η σύζυγός του ενός ΙΧ 999 κυβικών, που απέκτησε το 2020 από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

