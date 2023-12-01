EΦΕΤ: Ανακαλείται γνωστή σοκολάτα- Δεν είχε επισήμανση συστατικών η συσκευασία

Η Mondelēz Ελλάς, με δική της πρωτοβουλία, ενημερώνει το κοινό για την προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του προϊόντος Toblerone 100 γρ. Σοκολάτα γάλακτος με νουγκά (10%), από μέλι και αμύγδαλα, το οποίο δε φέρει επισήμανση συστατικών στα ελληνικά στη συσκευασία.

Στα συστατικά του προϊόντος περιλαμβάνονται γάλα, αμύγδαλο, σόγια και αυγό, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί ή έχουν δυσανεξία σε κάποιο από τα συγκεκριμένα συστατικά.

Η εταιρεία επισημαίνει πως το προϊόν είναι άριστης ποιότητας και καθόλα ασφαλές και είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τους καταναλωτές πλην των παραπάνω αναφερόμενων.

Η εταιρεία ενημέρωσε προληπτικά τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία ανάκλησης αφορά αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένες παρτίδες με ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 24/12/2024, 25/12/2024, 24/01/2025, 28/01/2025 και σε κανένα άλλο κωδικό ή/και άλλο προϊόν Toblerone.

Με υπευθυνότητα και με απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές, η εταιρεία ανακαλεί από την αγορά το προϊόν Toblerone 100 γρ. Σοκολάτα γάλακτος με νουγκά (10%), από μέλι και αμύγδαλα με απουσία επισήμανσης συστατικών στα ελληνικά στη συσκευασία, με ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 24/12/2024, 25/12/2024, 24/01/2025, 28/01/2025. και με LOT numbers: OOY4033871, OOY4033913, OOY4034331, OOY4034332, OOY4034372, OOY4034373, OOY4133912, OOY4133913, OOY4134331, OOY4134332, OOY4134372, OOY4134373, OOY4233912, OOY4233913.

Οι καταναλωτές που είναι αλλεργικοί ή έχουν δυσανεξία στο γάλα, αμύγδαλο, σόγια και αυγό καλούνται να μην ανοίξουν ή καταναλώσουν το προϊόν. Για οποιοδήποτε ερώτημα, οι καταναλωτές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη γραμμή καταναλωτών Ελλάδας στο 800-11-81111 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση) όπου μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες.

Τα προϊόντα διατίθενται στην Ελλάδα από τη Mondelēz Ελλάς Α.Ε.

Πηγή: skai.gr

