Με ιδιαίτερο παλμό και συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά κυρίως υπέρ των Παλαιστινίων ολοκληρώθηκε η μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας για την 50η Επέτειο από τημ αποφράδα εκείνη μέρα του 1973 στο Πολυτεχνείο.

Πάνω από 20.000 άνθρωποι, όλων των ηλικιών, πολλοί με σημαίες της Παλαιστίνης, ξεκίνησαν τη μεγαλειώδη πορεία τους από το κέντρο της Αθήνας και αφού διένυσαν την καθιερωμένη απόσταση μέχρι την πρεσβεία των ΗΠΑ, συνέχισαν και έφτασαν στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Φοιτητές, συλλογικότητες, κομματικοί μηχανισμοί και απλοί πολίτες, τίμησαν με την παρουσία τους τις ψυχές που χάθηκαν στο Πολυτεχνείο, στη μάχη για την ελευθερία και τη Δημοκρατία και διαμαρτυρήθηκαν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, με συνθήματα και πανό.

Η κατάσταση στη Γάζα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν επόμενο να επηρεάσουν την οργάνωση της φετινής πορείας, η οποία, μετά την αμερικανική πρεσβεία, κινήθηκε προς την πρεσβεία του Ισραήλ, φωνάζοντας συνθήματα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την παύση του πολέμου στη Γάζα.

Οι συγκεντρωμένοι βρήκαν μπροστά τους το μπλόκο της αστυνομίας και δεν κατάφεραν να φτάσουν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, ωστόσο τους επετράπη να φτάσουν ως τη μεγάλη διασταύρωση της λεωφόρου Κηφισίας, φωνάζοντας συνθήματα.

Μικροεντάσεις σημειώθηκαν τόσο στη Σταδίου όσο και στην Πανεπιστημιούλη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 20 προσαγωγές.

Του συλλαλητηρίου προπορευόταν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 κρατώντας πανό με σύνθημα «Αντίσταση για πάντα στο φασισμό».

Νωρίτερα, όταν έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, φοιτητικοί σύλλογοι, κρατώντας μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση και με πορεία κατευθύνθηκαν στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στην οδό Σταδίου, περιμένοντας να ξεκινήσει ο κύριος όγκος της διαδήλωσης. Στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης ενώ στο μπλοκ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ο γραμματέας της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Σπυρόπουλος ο οποίο δήλωσε: «Πενήντα χρόνια μετά, τιμούμε τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για ελευθερία και δημοκρατία. Το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο των αγώνων μιας ολόκληρης γενιάς. Μας δίνει σήμερα το σύνθημα για να παλέψουμε και εμείς για ελευθερία και δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά και για ένα κοινωνικό κράτος μέσα από την παιδεία, την υγεία και ίσες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους».

Παράλληλα μαζική αντιμπεριαλιστική πορεία πραγματοποίησε το ΚΚΕ έως την αμερικανική πρεσβεία. Στην πορεία συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία της Κ.Ε. του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Ο Νοέμβρης ήταν μια κόκκινη ρωγμή, η ιστορία γράφεται με πάλη ταξική» και «η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», ήταν κάποια από τα συνθήματα που φώναξαν οι χιλιάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες που συμμετείχαν.

Νωρίτερα, ξεχωριστή πορεία πραγματοποίησε το «μπλοκ» της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, η οποία και ολοκληρώθηκε το απόγευμα μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ.





