Συγκρούσεις μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομίας στο περιθώριο της πορεία για το Πολυτεχνείο σημειώθηκαν στην Πάτρα.

Ομάδα ατόμων που συμμετείχε στην πορεία αποκόπηκε από το κυρίως σώμα και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν άμεσα και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Ο ένας εκ των συλληφθέντων, δε, έφερε πάνω του μολότοφ.

Από τις συγκρούσεις, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου.

