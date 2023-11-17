Επεισόδια έξω από την Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα έξω από την πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου στο περιθώριο της πορείας για την 50ή επέτειο του Πολυτεχνείου.
Ειδικότερα, λίγο μετά τις 20:00 περίπου 40 άτομα βρέθηκαν στο σημείο, όπου έβαλαν φωτιές σε κάδους. Αυτήν τη στιγμή έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα στην Ούλωφ Πάλμε και έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Νωρίτερα ένταση υπήρξε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Πάτρα.
Πηγή: skai.gr
