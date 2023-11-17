Ολοκληρώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ η μαζική πορεία για την 50η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μετά το τέλος, σημειώθηκαν επεισόδια, με ομάδα ατόμων να πετούν μολότοφ σε αστυνομικούς.

Η αστυνομία προχώρησε σε συνολικά 14 προσαγωγές. Οι τρεις από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών.

H πορεία ξεκίνησε από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και σε αυτή συμμετείχαν φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, συνδικάτα, κινήσεις και οργανώσεις. Στην κεφαλή της ήταν το μπλοκ του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών Αντιστασιακών 1967-1974.

Mπλοκ φοιτητών, πέρασε μπροστά από το προξενείο των ΗΠΑ, στην οδό Τσιμισκή, κρατώντας κόκκινες και παλαιστινιακές σημαίες και φώναξε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές έκαψαν δύο σημαίες των ΗΠΑ.

Συνθήματα κατά των ΗΠΑ και αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη φώναξαν περνώντας από το προξενείο και οι συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ενώ άναψαν πυρσούς.

Το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ και οι φοιτητικοί σύλλογοι ολοκλήρωσαν την πορεία στο άγαλμα του Βενιζέλου και το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή με Αριστοτέλους.

Μέρος του μπλοκ της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου ολοκλήρωσε την πορεία στην Ίωνος Δραγούμη και το υπόλοιπο, στην οδό Εγνατία, στο Συντριβάνι όπου δυνάμεις της Αστυνομίας είχαν στήσει φραγμό για να εμποδίσουν την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Με τη λήξη της πορείας επικράτησε ένταση όταν ομάδες ατόμων πέταξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα και οι δυνάμεις της Αστυνομίας τους απώθησαν στην Καμάρα και στα γύρω στενά.

Φωτογραφία και βίντεο: Thestival.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

