Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 18χρονου που ομολόγησε ότι σκότωσε με ένα ψαλίδι τον μικρότερο αδελφό του στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη.

Ο 18χρονος φέρεται να κατάφερε θανάσιμο πλήγμα με ψαλίδι στο στήθος του αδελφού του μετά από καυγά που είχαν όταν το θύμα πήρε μία μπλούζα του χωρίς να τον ρωτήσει.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή ενώπιον του οποίου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με όσα έρχονται στο φως δεν ήταν η πρώτη φορά που τα δύο αδέλφια, ο 18χρονος και ο 16χρονος, είχαν έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους.

Αυτή τη φορά βέβαια, ο καβγάς είχε μοιραίο αποτέλεσμα, καθώς το χθεσινοβραδινό χτύπημα του 18χρονου στον 16χρονο μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Σταδίου στη Νέα Σμύρνη, ήταν θανατηφόρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Σέκη για τον ΣΚΑΪ, τα δύο αδέλφια είχαν συχνούς τσακωμούς, τους οποίους άκουγαν και έβλεπαν και οι γείτονες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.