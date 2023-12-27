Υπό κράτηση παραμένει, με εντολή εισαγγελέα, ο 50χρονος Τούρκος υπήκοος, που συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις διωκτικές Αρχές της πατρίδας του για σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων, συνδεόμενες με εμπορία ναρκωτικών και τρομοκρατικές πράξεις.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπορίας ηρωίνης, άνω των 200 κιλών, αλλά και πράξεις που συνδέονται με την εγχώρια τρομοκρατία, αδικήματα, που φέρεται να τέλεσε τα διαστήματα από το 2004 έως το 2006.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα που συνοδεύουν το διεθνές ένταλμα, καταδικάστηκε σε πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Σήμερα ο 50χρονος εκζητούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι έχει λάβει άσυλο στην Ελλάδα, ενώ αρνήθηκε τις πράξεις που του καταλογίζουν οι Αρχές της χώρας του, τις οποίες απέδωσε στην πολιτική του δράση. Κατά πληροφορίες, δήλωσε «υποστέκδοσηηρικτής» και «χρηματοδότης» του φιλοκουρδικού κόμματος HDP. Φέρεται δε, να ανέφερε ότι η γυναίκα του και η ανιψιά του έχουν πολιτικά αξιώματα στην πόλη Βαν (η οποία κατοικείται κυρίως από Κούρδους)- η πρώτη ως πρόεδρος του τοπικού δημοτικού συμβουλίου και η δεύτερη ως δήμαρχος.

Για την έκδοσή του ή μη θα γνωμοδοτήσει το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.