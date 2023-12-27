«Με οδύνη η Ελλάδα υποκλίνεται στην απώλεια του ήρωα αστυνομικού μας Γιώργου Λυγγερίδη. Στέκομαι με σεβασμό μπροστά στη θυσία του, την ώρα του καθήκοντος. Αλλά και στην άνιση μάχη που έδωσε, επί μέρες, μετά την άνανδρη επίθεση εναντίον του», δηλώνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ, ο οποίος είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη.

Ο πρωθυπουργός τονίζει πως: «η τιμωρία των δολοφόνων του Ρέντη και το ξερίζωμα της βίας αποτελούν, πλέον, ζήτημα τιμής για την Πολιτεία και την κοινωνία. Μία ιερή πρόκληση στη μνήμη του Γιώργου στην οποία θα απαντήσουμε ενωμένοι. Με ισχύ, δικαιοσύνη και συνέπεια.

Στους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του παλληκαριού με το εθνόσημο απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια από τα βάθη της καρδιάς μου».

Πηγή: skai.gr

