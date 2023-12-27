Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην αστυνομία για ύποπτο αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας στο Ψυχικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα κουτί καφέ που μέσα υπάρχει χειροβομβίδα οξειδωμένη χωρίς πυροδοτικό μηχανισμό. Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Αμαρυλλίδος 44.
Στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί των ΤΕΕΜ και πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.
Πηγή: skai.gr
