Ξεκινάει αύριο, Παρασκευή 1η Μαρτίου, η εφαρμογή των τεσσάρων νέων δραστικών κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης από τη μείωση του μέτρου των εκπτώσεων προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα που φτάνουν έως και 18,1%. Ειδικά για το βρεφικό γάλα, όπως αναφέρεται, επειδή πωλείται χωρίς προωθητικές ενέργειες, οι μειώσεις (περίπου 15%) θα περάσουν άμεσα στην τιμή στο ράφι, ενώ σταδιακή μείωση των τιμών στις τιμές των νωπών θα επιφέρει και η εφαρμογή του net-pricing.

Επιπλέον από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης για την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μόνο το Φεβρουάριο, η εφαρμογή της συνεισέφερε στον περιορισμό τους κατά 76% από το ένα έτος στο άλλο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Η Ελλάδα λαμβάνει στοχευμένα μέτρα που για πρώτη φορά εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρώπης. Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις όπως τις έχει εξειδικεύσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να υλοποιεί πρακτικά μέτρα που μεταρρυθμίζουν τη δομή της αγοράς του λιανεμπορίου και διορθώνουν στρεβλές εμπορικές πρακτικές. Βασικός σκοπός όλων των σχετικών κυβερνητικών πρωτοβουλιών είναι η μόνιμη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ προς όφελος του καταναλωτή».

Με την ανακοίνωσή του το υπουργειο Ανάπτυξης ενημερώνει σχετικά με τα τέσσερα νέα κυβερνητικά μέτρα δημοσιοποιώντας και αναλυτικούς πίνακες.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Μείωση εκπτώσεων προμηθευτών προς σούπερ μάρκετ και μεταφορά του οφέλους στον καταναλωτή με μείωση των τιμών τιμοκαταλόγων

Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση που υποχρεώνει τους προμηθευτές να μειώσουν κατά 30% τις προσφορές προς τις εταιρείες λιανεμπορίου, με την υποχρέωση να μειώσουν ισόποσα τις τιμές τιμοκαταλόγου, οδήγησε σε μειώσεις σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα (1.500 είχαν φτάσει στο ΥΠΑΝ έως την ώρα έναρξης του Υπουργικού Συμβουλίου).

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν γενικά καθαριστικά προϊόντα (απορρυπαντικά ρούχων, απορρυπαντικά πιάτων, καθαριστικά επιφανειών παντός είδους, χλωρίνες) και προϊόντα προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν και conditioner, αφρόλουτρα, σαπούνια, οδοντόκρεμες, βρεφικές και παιδικές πάνες).

Η μεταρρύθμιση έχει επιφέρει σημαντική μέση μείωση τιμών χονδρικής στις επτά κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα, στις βρεφικές και παιδικές πάνες η μέση μείωση τιμής είναι 18,1%, στα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα και τα conditioner 17%, στις οδοντόκρεμες 15,1%, στα απορρυπαντικά ρούχων 15,6%, στα απορρυπαντικά πιάτων 16%, στα καθαριστικά παντός είδους 15,8% και στα σαπούνια 12,7%.

Μέση μείωση τιμών χονδρικής ανά κατηγορία προϊόντος:

Κατηγορία προϊόντος Μέση μείωση

Βρεφικές και παιδικές πάνες -18,1%

Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -17,0%

Απορρυπαντικά πιάτων -16,0%

Καθαριστικά παντός είδους -15,8%

Απορρυπαντικά ρούχων -15,6%

Οδοντόκρεμες -15,1%

Σαπούνια -12,7%

Ενδεικτικά, η μέση μείωση τιμής στις ακόλουθες μάρκες είναι οι εξής: Pampers (βρεφικές και παιδικές πάνες) 18,9%, Colgate (οδοντόκρεμες) 18,8%, Ariel (απορρυπαντικά ρούχων) 19,5%, Syoss (σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner) 23,0%, Αva (απορρυπαντικά πιάτων) 17,5% και Old Spice (σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner) 20,4%.

Μέση μείωση τιμής σε 108 διαφορετικά brands:

# Brands Κατηγορία Μέση μείωση

1 HARPIC Καθαριστικά παντός είδους -41,9%

2 WC NET Καθαριστικά παντός είδους -39,7%

3 SYOSS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -23,0%

4 AROMA Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -22,6%

5 BEARFRUITS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -22,2%

6 FA Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -21,0%

7 BIOTEN Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -20,7%

8 OLD SPICE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -20,4%

9 BARNANGEN Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditione-20,0%

10 ORZENE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -19,6%

11 AXE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -19,6%

12 ARIEL Απορρυπαντικά ρούχων -19,5%

13 FINISH Απορρυπαντικά πιάτων -19,3%

14 LOREAL Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -19,1%

15 GOT2B Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -19,1%

16 SAFE NIGHTS Βρεφικές και παιδικές πάνες -19,1%

17 GLISS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -19,1%

18 BABYLINO Βρεφικές και παιδικές πάνες -19,0%

19 TRESEMME Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -19,0%

20 PAMPERS Βρεφικές και παιδικές πάνες -18,9%

21 NIVEA Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -18,8%

22 COLGATE Οδοντόκρεμες -18,8%

23 Herbal Essences Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -18,5%

24 CILLIT Καθαριστικά παντός είδους -18,5%

25 PLANET Απορρυπαντικά πιάτων -18,3%

26 BOT THERAPY Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -18,1%

27 ELVIVE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -18,1%

28 FRUCTIS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -18,1%

29 HIMALAYA Οδοντόκρεμες -18,0%

30 WELLAFLEX Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -17,9%

31 ΕΥΡΗΚΑ Απορρυπαντικά ρούχων -17,9%

32 DIXAN Απορρυπαντικά ρούχων -17,8%

33 ULTREX Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -17,6%

34 AVA Απορρυπαντικά πιάτων -17,5%

35 LUX Σαπούνια -17,5%

36 NOXZEMA Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -17,5%

37 TOPINE Καθαριστικά παντός είδους -17,3%

38 HEAD & SHOULDERS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -17,0%

39 FABULOSO Καθαριστικά παντός είδους -16,8%

40 JOHNSON BATH Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -16,8%

41 ΜΕΓΑ Σαπούνια -16,7%

42 NEUTRO ROBERTS Οδοντόκρεμες -16,7%

43 BOROTALCO Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -16,7%

44 AIM Οδοντόκρεμες -16,6%

45 PANTENE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -16,6%

46 STR8 Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -16,3%

47 PERSIL Απορρυπαντικά ρούχων -16,0%

48 ESSEX Απορρυπαντικά ρούχων -15,9%

49 PALMOLIVE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -15,9%

50 AROMATICS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -15,7%

51 WASH&GO Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -15,5%

52 OMINO Απορρυπαντικά ρούχων -15,4%

53 AFROSO Καθαριστικά παντός είδους -15,2%

54 OVERLAY Καθαριστικά παντός είδους -15,2%

55 SANEX Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -15,1%

56 VIAKAL Καθαριστικά παντός είδους -15,1%

57 FISSAN Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -15,1%

58 OMO Απορρυπαντικά ρούχων -14,9%

59 ORAL B Οδοντόκρεμες -14,9%

60 BIONOL Καθαριστικά παντός είδους -14,6%

61 SEPTONA Σαπούνια -14,4%

62 NEOMAT Απορρυπαντικά ρούχων -14,4%

63 DETTOL Σαπούνια -14,2%

64 KLINEX Καθαριστικά παντός είδους -14,2%

65 DUCK Καθαριστικά παντός είδους -14,1%

66 FAIRY Απορρυπαντικά πιάτων -14,1%

67 DOVE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -14,0%

68 BATISTE Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -13,9%

69 VIDAL Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -13,8%

70 ROL Απορρυπαντικά ρούχων -13,8%

71 CIF Απορρυπαντικά πιάτων -13,8%

72 SOFLAN Απορρυπαντικά ρούχων -13,7%

73 SWIFFER Καθαριστικά παντός είδους -13,2%

74 PRODERM Απορρυπαντικά ρούχων -13,1%

75 TESORI Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -13,0%

76 AJAX Καθαριστικά παντός είδους -13,0%

77 JOHSON BABY SHAMPOO Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -12,6%

78 NATURA Σαπούνια -12,5%

79 SENSODYNE Οδοντόκρεμες -12,4%

80 MR MUSCLE Καθαριστικά παντός είδους -11,9%

81 PARODONTAX Οδοντόκρεμες -11,8%

82 ARKADI Απορρυπαντικά ρούχων -11,7%

83 PRONTO Καθαριστικά παντός είδους -11,6%

84 GLORY Σαπούνια -11,4%

85 SKIP Απορρυπαντικά ρούχων -11,3%

86 TIMOTEI Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -11,2%

87 ECOVER Απορρυπαντικά πιάτων -11,2%

88 BIO Καθαριστικά παντός είδους -11,0%

89 SHOUT Καθαριστικά παντός είδους -11,0%

90 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙ Σαπούνια -11,0%

91 Agnotis Βρεφικές και παιδικές πάνες -10,9%

92 GLYCERINE Σαπούνια -10,8%

93 JOHNSON KIDS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -10,5%

94 CHICCO Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -10,3%

95 AQUAFRESH Οδοντόκρεμες -10,2%

96 FORNET Καθαριστικά παντός είδους -10,2%

97 HD Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -9,8%

98 ROLI Καθαριστικά παντός είδους -9,8%

99 LE PETIT MARSEILLAIS Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -9,5%

100 SVELTO Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -8,8%

101 MEA NATURA Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner -8,7%

102 KARAVAKI Σαπούνια -8,6%

103 TIDE Απορρυπαντικά ρούχων -8,3%

104 ENDLESS Απορρυπαντικά πιάτων -7,4%

105 CHLOROACTIVE Καθαριστικά παντός είδους -7,4%

106 ARLEM Σαπούνια -6,8%

107 NINJAMAS Βρεφικές και παιδικές πάνες -5,3%

108 CREST Οδοντόκρεμες -4,9%

Πλαφόν στο μικτό κέρδος του βρεφικού γάλακτος

Στην παρέμβαση για το βρεφικό γάλα ορίστηκε πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Αυτό ισούται με το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, στην οικεία κατηγορία προϊόντων, προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση επιφέρει μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας μεσοσταθμικά περίπου στο 15% στα περισσότερα προϊόντα βρεφικού γάλακτος 1ης (0-6 μήνες) και 2ης (6-12 μήνες) βρεφικής ηλικίας. Δεδομένου ότι το βρεφικό γάλα πωλείται χωρίς προωθητικές ενέργειες, οι μειώσεις αυτές (περίπου 15%) θα περάσουν άμεσα στην τιμή στο ράφι.

Αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων

Το μέτρο που απαγορεύει στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες για τρεις μήνες στα προϊόντα αυτά, αφορά σχεδόν το σύνολο των προϊόντων που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ. Εξαιρούνται τα νωπά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια) και ορισμένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (π.χ. ρούχα).

Χαρακτηριστικό είναι σε ότι τον Φεβρουάριο 2024, μετά την εφαρμογή του μέτρου, ανατιμήθηκαν 890 κωδικοί προϊόντων, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι (Φεβρουάριος 2023) ανατιμήθηκαν 3.760 κωδικοί προϊόντων. Η εφαρμογή της ρύθμισης συνεισέφερε στον περιορισμό των ανατιμήσεων κατά 76% από το ένα έτος στο άλλο.

Net - Pricing σε νωπά προϊόντα

Το τελευταίο κυβερνητικό μέτρο υποχρεώνει τους προμηθευτές νωπών προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, κρέατα) να πωλούν τα προϊόντα τους στο λιανεμπόριο σε «καθαρές» τιμές (net - pricing). Επιτρέπονται παροχές για επιστροφές προϊόντων και φύρα, μόνο στο 3% της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών.

Το μέτρο αυτό συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση των νωπών προϊόντων. Η εφαρμογή net-pricing εκτιμάται ότι θα φέρει σταδιακά μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών στο ράφι.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις διορθώνονται κατεστημένες πρακτικές και δυσλειτουργίες δεκαετιών που νόθευαν τον ανταγωνισμό και αλλοίωναν το κριτήριο του καταναλωτή. Βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία όλων των καταναλωτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.