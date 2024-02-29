Ομόφωνα ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, η 39 χρονη που τον Οκτώβριο του 2022 πέταξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγο της, μέσα σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου που είχαν συναντηθεί. Στην 39χρονη, που της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.

Για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνταν μια φίλη της 39χρονης, η οποία είχε επικοινωνήσει με το θύμα, όπως και ένας ταξιτζής που τη μετέφερε μετά την επίθεση στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, όπου παρέμεινε μέχρι να παραδοθεί στις αρχές. Η 20 χρονη φίλη της κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, ενώ αθώος λόγω αμφιβολιών κατα πλειοψηφία, κρίθηκε και ο οδηγός ταξί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.