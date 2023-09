Εικόνες καταστροφής στο Βόλο από την κακοκαιρία Elias: Προβλήματα σε Αγιά και Αλυκές- Πλημμύρισαν τα υπόγεια και η τραπεζαρία του νοσοκομείου - Δείτε βίντεο Ελλάδα 07:46, 28.09.2023 linkedin

Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες να επιστρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα και η υδροδότηση - Από χθες ο Κραυσίδωνας «είχε σπάσει» - Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και στο νοσοκομείο του Βόλου