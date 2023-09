Αχιλλέας Μπέος στον ΣΚΑΪ: Το 80% του Βόλου έχει γίνει λίμνη λάσπης Ελλάδα 10:35, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Δεν έχουμε ρεύμα από χθες το απόγευμα, δεν υπάρχει νερό, έσπασε πάλι ο Κραυσίδωνας και έπνιξε τις γειτονιές» περίεγραψε με απόγνωση ο δήμαρχος Βόλου