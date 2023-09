Βαθρακογιάννης στον ΣΚΑΪ: 1.200 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική - Οι 500 μόνο από το Βόλο- Προσοχή τις επόμενες ώρες Ελλάδα 10:39, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Την προσοχή των πολιτών στην Μαγνησία ζήτησε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής καθώς τις επόμενες ώρες πιθανόν να επαναληφθούν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή