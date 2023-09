Απαγόρευση κυκλοφορίας σε χωριά της Εύβοιας - Χιλιάδες τόνοι νερού έπεσαν από Μαντούδι μέχρι Ιστιαία - Δεκάδες απεγκλωβισμοί Ελλάδα 07:24, 28.09.2023 linkedin

Απαγορεύεται η κυκλοφορία στις περιοχές Ασμήνι, Πευκί, Αρτεμίσιο και Γούβες - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία μητέρα και ένα μικρό παιδί στο Ασμήνι - Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς